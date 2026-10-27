Viyadükteki çarpışma can aldı: Yükleyiciye arkadan çarptı, hayatını kaybetti

Kaza, dün gece Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Devlet Sahil Bulvarı üzerindeki Ayasofya Kavşağı viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yağız A.M. yönetimindeki lastik tekerlekli teleskopik yükleyici, Akçaabat istikametinde ilerlediği sırada lastiği patladığı için sağ şeritte duran aracı fark ederek yavaşladı. Bu sırada aynı yönde seyreden Abdurrahman Sağlam idaresindeki otomobil, yükleyiciye arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada otomobil sürücüsü Sağlam ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 48 yaşındaki Abdurrahman Sağlam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.