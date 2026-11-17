Çilek Vize soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli yakalanmıştı. Ocak 2024-Temmuz 2026 arasında hesaplarında 2.84 milyar lira hareketlilik saptanan örgütün, Bursa merkezli Çilek Grup Danışmanlık adı altında Ankara, İzmir ve İstanbul gibi illerde hayali şubeler gösterdiği, denetimden kaçmak için 'Saferina Vize' ve 'Nomadia Tour' gibi sahte markalar türettiği belirlendi.

AİLE BOYU HİYERARŞİ

Firari lider Mertcan Durgut'un yönettiği ağda, kardeşi Harun Durgut'un sahayı koordine ettiği, dolandırıcılık ve sahtecilikten suç kayıtları bulunan kız kardeşi Sena Durgut'un 'garantili vize' pazarladığı, emekli cenaze arabası şoförü baba Seçkin Durgut'un hesabından ise 6.3 milyon lira çekildiği tespit edildi. Standart danışmanlık için 450 euro alan şebekenin, 'garantili' Yunanistan vizesi için 5 bin, Bulgaristan için 8 bin, Macaristan vizesi için 15 bin euro istediği ortaya çıktı. Harun Durgut'un çalışanlara, 'Ekran görüntüsü alınmasın diye garantili vizeleri sesli anlatın' talimatı verdiği dosyaya girdi. Güvenlik sistemi yazılımcısı Bünyamin Çalışkan'ın bot programıyla 'Tek seferde 38 randevu aldım' diye övündüğü ve sistem üzerinden kilitlediği randevuları yüksek fiyata sattığı belirlendi. Buna göre Schengen ve ABD randevuları 100 dolara, İngiltere randevuları ise 50 euroya alıcı bulurken; şebekenin akredite acente kotalarını da kişi başı 200 euro karşılığında satın alarak milyonlarca lirayı hesaplara aktardığı saptandı.