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Giriş Tarihi: 11.11.2026 13:03

Volkan Reçber grubuna yurt dışı merkezli operasyon! 47 gözaltı

Volkan Reçber grubuna yönelik Slovakya ve Avusturya emniyet güçleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi. İki ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 47 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 2,5 milyon euro nakit para, uzun namlulu silahlar, patlayıcı maddeler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında Arnavut ve Sırp uyruklu kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Volkan Reçber grubuna yurt dışı merkezli operasyon! 47 gözaltı
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Uluslararası organize suç yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Slovakya ve Avusturya emniyet güçleri harekete geçti. Volkan Reçber grubuna yönelik iki ülkede eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Arnavut ve Sırp uyruklu kişilerin de bulunduğu belirlendi.

2,5 MİLYON EURO VE SİLAH DEPOLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda yaklaşık 2,5 milyon euro nakit para ele geçirildi. Baskın düzenlenen adreslerde uzun namlulu silahlar, patlayıcı maddeler ve çok sayıda mühimmat bulundu. Aramalarda ayrıca dronlar, GPS takip cihazları ve çeşitli teknolojik ekipmanlara el konuldu. Ele geçirilen malzemeler incelemeye alındı.

VOLKAN REÇBER'İN DURUMU BELİRSİZ

Operasyonun hedefindeki grubun lideri Volkan Reçber'in gözaltına alınan 47 kişi arasında bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı. Slovakya ve Avusturya'da yürütülen soruşturmanın uluslararası bağlantılar, finansal hareketler, silah temini ve dijital iletişim ağları üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#AVUSTURYA #SLOVAKYA
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Volkan Reçber grubuna yurt dışı merkezli operasyon! 47 gözaltı
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