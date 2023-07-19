VPN Değiştirme - PC, Iphone ve Android Telefonda VPN Nasıl Değiştirilir?

VPN değiştirme, internet dünyasındaki güvenliğinizi sağlayacak ayarın adıdır diyebiliriz. Bu ayar sayesinde telefonunuz ve bilgisayarınız güvende olacaktır. Ayarı yapabilmeniz için VPN ayar nasıl değiştirilir ya da VPN değişikliği nasıl yapılır koşullarını iyice araştırmalısınız. Araştırmanız başında bu ayarın telefonunuz için mi yoksa bilgisayarınız için mi olduğuna karar vermelisiniz. Duruma göre PC VPN değiştirme, Android VPN değiştirme ve iPhone VPN değiştirme yollarını okumalısınız.
İnternetin kullanılabilir alanı artınca ister istemez bazı tehditlerin ortaya çıkması da artmıştır. Bu gibi durumların önüne geçmek için de birtakım ayarlar geliştirilmiştir. Bilgisayarınızın ya da telefonunuzun internetin zararlarına yakalanma ihtimali yüksektir. Birtakım koşullar uygulandığı takdirde sanal ortamda olan bu risk ortadan kalkacaktır. Bunu sağlayan en bilindik yöntem ise VPN'dir. VPN kullanılan bilgisayar ya da telefona özellik katar ve böylece özel bir ağ kullanımı sağlar.
VPN şu sıralar yani internetin yoğun kullanıldığı bir dönemde sıkça kullanılan ve tercih edilen bir ayardır. Bu ayarın ne gibi olumlu etkileri olduğu bir önceki başlıkta anlatılmıştır. Kısaca değinecek olursak bilgisayarınızı ya da telefonunuzu internetin zararlarından koruyacağını belirtebiliriz. Size özerk bir ağ tanıyarak bu korumayı yapacaktır. Bu ayar telefona ya da bilgisayara yapılacağında bazı değişiklikler ortaya çıkacaktır. Bunun için VPN değiştirme, ayrı ayrı başlıklarda değerlendirilecektir.
PC VPN değiştirme, bilgisayar üzerinden yapılacak işlemi ifade eder. Dolayısıyla bilgisayarlarımıza VPN sayesinde verilen özel ağı ifade eder. Bu özel ağı VPN ile elde etmek için bilgisayarımızın ayarlarından bazı işlemleri yapmamız gerekir. Bu işlemler şu şekildedir:
Telefonunuzun Android ya da IOS işletim sistemine göre VPN değiştirme yönteminizde değişebilir. Bu başlık altında Android VPN değiştirmenin nasıl olduğundan bahsedilecektir. Aşamalar şu şekildedir:
Telefonunuz IOS işletim sistemine sahip ise iPhone kullanıyorsunuz demektir. iPhone için VPN değiştirme yolları bazen Android'e göre farklılaşmaktadır. iPhone telefonundaki VPN değiştirme yolları şu şekildedir: