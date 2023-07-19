VPN Değiştirme - PC, Iphone ve Android Telefonda VPN Nasıl Değiştirilir?

VPN değiştirme, internet dünyasındaki güvenliğinizi sağlayacak ayarın adıdır diyebiliriz. Bu ayar sayesinde telefonunuz ve bilgisayarınız güvende olacaktır. Ayarı yapabilmeniz için VPN ayar nasıl değiştirilir ya da VPN değişikliği nasıl yapılır koşullarını iyice araştırmalısınız. Araştırmanız başında bu ayarın telefonunuz için mi yoksa bilgisayarınız için mi olduğuna karar vermelisiniz. Duruma göre PC VPN değiştirme, Android VPN değiştirme ve iPhone VPN değiştirme yollarını okumalısınız.

VPN Değiştirme

İnternetin kullanılabilir alanı artınca ister istemez bazı tehditlerin ortaya çıkması da artmıştır. Bu gibi durumların önüne geçmek için de birtakım ayarlar geliştirilmiştir. Bilgisayarınızın ya da telefonunuzun internetin zararlarına yakalanma ihtimali yüksektir. Birtakım koşullar uygulandığı takdirde sanal ortamda olan bu risk ortadan kalkacaktır. Bunu sağlayan en bilindik yöntem ise VPN'dir. VPN kullanılan bilgisayar ya da telefona özellik katar ve böylece özel bir ağ kullanımı sağlar.

VPN Değişikliği Nasıl Yapılır?

VPN şu sıralar yani internetin yoğun kullanıldığı bir dönemde sıkça kullanılan ve tercih edilen bir ayardır. Bu ayarın ne gibi olumlu etkileri olduğu bir önceki başlıkta anlatılmıştır. Kısaca değinecek olursak bilgisayarınızı ya da telefonunuzu internetin zararlarından koruyacağını belirtebiliriz. Size özerk bir ağ tanıyarak bu korumayı yapacaktır. Bu ayar telefona ya da bilgisayara yapılacağında bazı değişiklikler ortaya çıkacaktır. Bunun için VPN değiştirme, ayrı ayrı başlıklarda değerlendirilecektir.

PC VPN Değiştirme Nasıl Yapılır?

PC VPN değiştirme, bilgisayar üzerinden yapılacak işlemi ifade eder. Dolayısıyla bilgisayarlarımıza VPN sayesinde verilen özel ağı ifade eder. Bu özel ağı VPN ile elde etmek için bilgisayarımızın ayarlarından bazı işlemleri yapmamız gerekir. Bu işlemler şu şekildedir:

Klavyenizdeki Windows simgesine ya da mouse ile ekranınızın sol alt köşesindeki Windows simgesine tıklayın.

Windows simgesine tıkladıktan sonra VPN kısmına tıklamanız gerekecek.

Orada gördüğünüz (+) işaretine tıklayarak VPN eklemeniz gerekecek.

Bu işlemi yaptığınız yerde VPN sağlayıcı ve VPN türü seçeneklerinden seçmeniz gereken özellikler vardır.

VPN sağlayıcısı içi Windows'u VPN türü içinde otomatiği seçmeniz gerekecek.

Bu ayarlar seçildiği takdirde Bağlantı adı aynı zamanda Sunucu adı ve adresi kısmını eksiksiz doldurmanız gerekecek.

Bu işlemlerin ardından bu bilgileri kaydetmeniz gerekecek.

VPN için oluşturduğunuz ayarlara bağlanmanız için tekrardan ayarlar kısmına gelmeniz gerekecek.

Son olarak VPN kısmına tıklamanız ve bağlan seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

Android VPN Değiştirme Nasıl Olur?

Telefonunuzun Android ya da IOS işletim sistemine göre VPN değiştirme yönteminizde değişebilir. Bu başlık altında Android VPN değiştirmenin nasıl olduğundan bahsedilecektir. Aşamalar şu şekildedir:

İlk olarak VPN uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekecek.

Bilgisayarda da olduğu gibi Android telefonlarda da VPN için bir ağ eklemeniz gerekmektedir.

Bu ağı telefonunuzun ayarlar kısmından eklemeniz gerekecek.

En sonda ise bilgisayar da olduğu gibi yine bilgilerinizi kaydetmeniz gerekecek.

Bilgilerinizi kaydettikten sonra eklediğiniz VPN'ye tıklayın ve çıkan bağlan seçeneğine tıklayın.

iPhone VPN Değiştirme Nasıl Olur?

Telefonunuz IOS işletim sistemine sahip ise iPhone kullanıyorsunuz demektir. iPhone için VPN değiştirme yolları bazen Android'e göre farklılaşmaktadır. iPhone telefonundaki VPN değiştirme yolları şu şekildedir: