Haberler Yaşam Haberleri VPN Ne İşe Yarar? Bilgisayarda ve Telefonda VPN Nedir, Ne İçin Kullanılır?
Giriş Tarihi: 17.3.2023 10:59 Son Güncelleme: 17.3.2023 10:59

VPN Ne İşe Yarar? Bilgisayarda ve Telefonda VPN Nedir, Ne İçin Kullanılır?

VPN ne işe yarar sorusu, bilgisayar ve telefonlar aracılığı ile çok sayıda yerli ve yabancı internet sitesine genellikle araştırma ve iş sebepli ziyaretlerde bulunan kişiler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple, vpn ne işe yarar sorusu sıklıkla araştırma konusu oluyor. Pek çok mecrada vpn nedir ile ilgili detaylı bilgiler bulunsa da, vatandaşların en sağlıklı bilgiyi eksiksiz bir biçimde alabilmesi pek de kolay olmuyor. İşte, VPN ne için kullanılır konusu hakkında sizler için hazırlanan haberimiz…

VPN Ne İşe Yarar? Bilgisayarda ve Telefonda VPN Nedir, Ne İçin Kullanılır?

VPN ne işe yarar konusu, belki de sınırsız internet erişimi rahatlından oldukça memnun olan kişiler için pek önemlidir. Sanal özel ağ olarak bilinen Vpn, internet yardımı ile çeşitli cihazlar arasında özel ağ bağlantıları oluşturmaktadır ve bu sebeple de çeşitli nedenlerden ötürü insanlar tarafından kullanımı tercih edilmektedir. Vpn uygulaması veya kullanımı yalnızca bilgisayar üzerinden değil, aynı zamanda telefonlardan da gerçekleştirilebilir. Dilerseniz, Telefonda VPN nasıl kullanılır hakkında detaylı bilgileri birlikte inceleyelim…

VPN Ne İşe Yarar?

VPN istemcisi, internet aracılığı ile bir bağlantı oluşturmayı amaçladığı kaynak ile; sanal olarak bir noktadan öbür noktaya ''point to point'' bağlantı kurmaktadır. Kaynak veya yakında olmayan ve uzak mesafeden erişime dahil olmak istediği sunucu, kimlik bilgilerini gözden geçirir ve doğrulamanın ardından, VPN istemcisi ile uzak mesafeden erişime dahil olduğu sunucu arasında veri akışı durumu faaliyete geçer. Ayrıca vpn bağlantısı, çevrimiçi olarak her türlü veri trafiğini gizlemektedir ve buna ek olarak da dışarıdan içeriye erişime veya herhangi bir temasa engel olmaktadır. Şifrelenmesi başarılamayan veriler, mevcut ağa ulaşılabilirliği olan ve bu ağı görmeyi amaçlayan kişilerin tümü tarafından görüntülenebilmektedir. VPN sayesinde hackerlar ve siber suçlu kişiler, bu verilerin parolalarını çözerek verileri kullanamaz.

Bilgisayarda ve Telefonda VPN Nedir?

Virtual Private Network olarak açıklaması bulunan VPN; bir diğer açıdan ise ''sanal özel ağ'' manasındadır. VPN; kişiler internet siteleri adreslerinde gezinirken IP adreslerini farklı sunucular üstünden tekrar yönlendirmektedir. Bu demek oluyor ki; vpn, kişilerin IP adreslerini maskeleyerek gizleyebilmektedir. Bireyler internet siteleri içerisinde gezinirken, verilerin ana kaynaklarını VPN'ler oluşturmaktadır. Vpn, kişilerin bulunmadıkları çok uzak yerlere bağlanmaktadır. Ayrıca Vpn, bağlanılan internet sitesinde tüm bağlantıları şifreleyerek, gizlilik sağlamaktadır. Bu sayede üçüncü şahıslar istese dahi ziyaretleri görememektedir.

VPN Ne İçin Kullanılır?

VPN hizmetleri genel olarak verileri internet üzerinden korunaklı bir biçimde göndermek amacıyla kullanılır ve tercih edilir. VPN sisteminin üç temel kullanım amacı vardır ve bu amaçlar ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Gizlilik
  • Anonimlik
  • Güvenlik

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SON DAKİKA | Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Kayıp Fatma’dan acı haber! 1 aydır her yerde aranıyordu
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
Yeni Zelanda’da 7.1’lik korkutan deprem!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İl başkan yardımcısı, CHP’nin göz boyama siyasetini itiraf etti: 35 yıldır çivi çakmadık ama halk memnun
ARKADAŞINA GÖNDER
VPN Ne İşe Yarar? Bilgisayarda ve Telefonda VPN Nedir, Ne İçin Kullanılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA