İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 2025 yılında sahte kimlikle gizlenen İranlı baron Mojtaba Sadeghi Dastjerdi'nin Beylikdüzü'nde iki villa kiraladığını belirledi. Baron ve sevgilisi Shirin Shokoohandeh bir villada gözlerden uzak yaşarken, ekibi ise diğer villada gece saatlerinde uyuşturucu üretimi yapıyordu. Polis ekiplerinin eşzamanlı düzenlediği baskında, şüpheliler gaz tüplerini ateşe vererek imalathaneyi yaktı. Canını hiçe sayan polis, alevlerin arasından çıkardığı 6 şüpheliyi kurtarırken, 230 kilogram uyuşturucu ele geçirdi ve zanlılar da tutuklandı.

AYNI VİLLA, AYNI SUÇ

Baron ve sevgilisinin yaşadığı o villa, olaydan tam bir yıl sonra farklı bir şebeke tarafından kiralandı. Türk vatandaşlarından oluşan zehir tacirleri, gündüzleri lüks bir yaşam sürüyor izlenimi verip geceleri otomobillerle piyasaya sevkiyat yapıyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından iki hafta önce harekete geçen polis, satışa çıkan saha elemanlarının aracındaki valizde kilolarca uyuşturucu buldu.

Ekip arkadaşlarına ulaşamayınca baskını fark eden villadaki diğer şüpheliler, uyuşturucuyu saklamaya çalışırken yapılan eşzamanlı operasyonla yakalandılar. Adreste piyasa değeri 130 milyon TL olan 195 kilogram metamfetamin ele geçirildi.