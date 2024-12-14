Vurdu, vuruldu, tutuklandı!

İslahiye ilçesinin Güllühöyük mahallesinde meydana gelen olayda; R.Ç. ve K.D. sohbet ettikleri esnada daha önceden husumetli oldukları M.A. ve A.K. isimli şahıslar yanlarına gelerek tartışmaya başladı. Taraflarım birbirlerine silah ile karşılıklı ateş ettikleri olayda K.D. ve M.A. yaralandı. İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.D. durumunum ağır olması nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma M.A. ve R.Ç.'yi gözaltına alırken, olayda kullanılan bir adet av tüfeğine el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.