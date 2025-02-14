Vurgunun boyutu 173 milyon! Park alanına apartman dikmişler... CHP’li başkandan büyük skandal!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, karara uymayan 18 kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılık, 2577 sayılı idari Yargılama Usulu Kanunu'nun " Karaların Sonuçları" başlıklı 28. Maddesi hükmüne aykırı olarak, gerekli imar düzenlemeleri ve idari yargı kararının sonucu beklenmeden işlem yapan eski Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, İmar ve Şehircilik Eski Müdür Vekili, S.S.Y, İnşaat Teknikeri M.K.,Fen İşleri Müdür Vekili E.K., Mimar E.S.E., İnşaat Teknikeri Ç.K. ve 11 belediye meclis üyesi hakkında iddianame hazırladı.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

İddianamede, Mutan ve beraberindekilerin, ortak hareket ederek bahse konu şirketin haksız kazanç elde etmelerine sebebiyet verdikleri, yine revizyon imar planları değişikliklerine giderek inşaat alanlarının ve bağımsız bölümlerinin artırıldığı, plandaki sosyal donatı alanlarının standartlarının düşürüldüğü, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırı hareket ederek üçüncü kişilere haksız kazanç elde etmelerine sebebiyet verdikleri ve kamuyu zarara uğrattıkları detaylı bir şekilde anlatıldı. Bu bulgular doğrultusunda sanıklar hakkında kamu davası açılması için yeterli delil elde edildiği kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPİS

Eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ın aralarında bulunduğu 18 kişinin TCK'nın 257/1,43/1 ve 53. Maddeleri gereğince "Görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istendi.