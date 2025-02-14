Vurgunun boyutu 173 milyon! Park alanına apartman dikmişler... CHP’li başkandan büyük skandal!

CHP'yi karıştıran milyonluk emlak vurgunu, Kepez'de bulunan bir sitenin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet başvurusuyla ortaya çıktı. İddiaya göre site yönetiminin bir inşaat firması tarafından 10.636 metrekare alana inşaat edilen deniz manzaraları lüks sitenin usule aykırı yapıldığını ve manzaralarını kapattığını gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu.
YEŞİL ALANA KONUT DİKMİŞLER
Mahkeme, usule aykırı yapıldığı iddia edilen konutlar için bilirkişi tayin etti. Yapılan incelemede, 3 blok ve 72 daireden oluşan sitenin İzmir Bursa Karayolu'na bakan cephesinde Kepez Belediyesi tarafından yapılan plan değişikliği ile daha önce park olan kısmın konut alanına dönüştürüldüğünü belirledi. Bu usulsüz plan değişikliğiyle deniz manzaraları lüks konutların yapılmasının önünün açıldığı tespit edildi.
MAHKEME KARARINI YOK SAYMIŞLAR
Çanakkale 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Kepez Belediyesi elde edilen bilgiler doğrultusunda plan değişikliklerinin mevzuata aykırı olduğunu tespit ederek, inşaatın durdurulmasına karar verdi. Ancak yapılan incelemede dönemin belediye başkanı Ömer Faruk Mutan ve beraberindekilerin, mahkeme kararına uymayarak belediye meclisinden yeni kararlar çıkartarak inşaatın devam etmesini sağladığı belirlendi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, karara uymayan 18 kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılık, 2577 sayılı idari Yargılama Usulu Kanunu'nun " Karaların Sonuçları" başlıklı 28. Maddesi hükmüne aykırı olarak, gerekli imar düzenlemeleri ve idari yargı kararının sonucu beklenmeden işlem yapan eski Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, İmar ve Şehircilik Eski Müdür Vekili, S.S.Y, İnşaat Teknikeri M.K.,Fen İşleri Müdür Vekili E.K., Mimar E.S.E., İnşaat Teknikeri Ç.K. ve 11 belediye meclis üyesi hakkında iddianame hazırladı.
HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER
İddianamede, Mutan ve beraberindekilerin, ortak hareket ederek bahse konu şirketin haksız kazanç elde etmelerine sebebiyet verdikleri, yine revizyon imar planları değişikliklerine giderek inşaat alanlarının ve bağımsız bölümlerinin artırıldığı, plandaki sosyal donatı alanlarının standartlarının düşürüldüğü, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırı hareket ederek üçüncü kişilere haksız kazanç elde etmelerine sebebiyet verdikleri ve kamuyu zarara uğrattıkları detaylı bir şekilde anlatıldı. Bu bulgular doğrultusunda sanıklar hakkında kamu davası açılması için yeterli delil elde edildiği kaydedildi.
2 YILA KADAR HAPİS
Eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ın aralarında bulunduğu 18 kişinin TCK'nın 257/1,43/1 ve 53. Maddeleri gereğince "Görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istendi.