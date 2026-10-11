WhatsApp dedikodusu işten etti mahkeme iade kararı verdi

Bursa
'da aynı işyerinde çalışan M.N. ve G.Ü., WhatsApp
yazışmalarında işveren ve çalışma arkadaşları hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla işten çıkarıldı. İşveren, yazışmalarda bazı çalışanlara hakaret edildiğini ve işyerinde gizlice çekildiği anlaşılan fotoğrafların paylaşıldığını ileri sürdü. İşten çıkarılan M.N., feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iadesi için İş Mahkemesi'ne başvurdu. Ayrıca işe başlatılmaması durumunda 4 aya kadar işe başlatmama tazminatı ile en fazla 4 aylık boşta geçen süre ücretinin ödenmesini talep etti. Ancak İş Mahkemesi davayı reddetti. Davacı avukatının istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 12. Hukuk Dairesi, WhatsApp yazışmalarının gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararını da değerlendiren BAM, yazışmaların işyerinde olumsuzluklara yol açtığını gösteren delil bulunmadığını belirtti. Mahkeme, feshin geçersizliğine ve M.N.'nin işe iadesine hükmederek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı.