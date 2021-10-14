Whatsapp Web Giriş Linki 2021 - Masaüstü WhatsappWeb.com QR Kod Giriş Yap, Aç Ve Bilgisayara İndir

Türkiye ve dünya üzerinde 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma platformu Whatsapp'a masaüstü bilgisayarlarından da giriş yapma imkânına sahipsiniz. Whatsapp Web giriş işlemi için ise cep telefonunuzdaki QR kodu okutarak bağlantıyı sağlamanız gerekmektedir. Masaüstünden web.whatsapp.com'a giriş işlemlerinin yanı sıra Whatsapp Web indir işlemi de sıkça araştırılıyor. Whatsapp'a web tarayıcısı ile masaüstü üzerinden giriş yapmak için ayrıntıları derledik. Peki, Whatsapp Web giriş ve indirme işlemi nasıl yapılır?

WHATSAPP WEB QR KOD İLE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Whatsapp Web ile hesabınıza erişmek için öncelikle telefonunuzdan uygulamayı açın.

Whatsapp uygulamasında sağ altta yer alan ''ayarlar'' penceresine girin.

Daha sonra bağlı olan cihazlara tıklayın.

Karşınıza gelen pencereden ise cihaza bağlan seçeneğini seçin.

Whatsapp Web Giriş linkine tıklayınız.

linkine tıklayınız. Telefonunu bilgisayarda yer alan QR koda tutarak Whatsapp Web giriş işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Whatsapp Web'den çıkış yapmak için ise üç nokta işaretine tıklayıp çıkış yap diyebilirsiniz.

WHATSAPP WEB İNDİR

Whatsapp'ı tarayıcı üzerinden kullanmak yerine uygulamayı masaüstüne de indirebilirsiniz. Masaüstü uygulaması sayesinde anlık gelen bildirimleri görebilir, konuşmalara daha hızlı cevap verebilirsiniz. Whatsapp Web indirmek için izleyeceğiniz adımlar ise şöyle;

Whatsapp Web İndir linkine tıklayınız.

linkine tıklayınız. Karşınıza gelen pencerede (32-Bit) veya (64-Bit) seçeneğinin üzerine tıklayınız.

Tıkladıktan sonra Whatsapp Web indirme işlemi başlayacaktır.

Bilgisayarınıza inen dosyaya çift tıklayıp aşamaları ilerlettikten sonra ise kurulum gerçekleşecektir.

Whatsapp uygulamasına masaüstü üzerinden giriş yapmak için yine yukarıda anlattığımız gibi QR kod ile giriş sağlayabilirsiniz.

WHATSAPP TELEFONUNA NASIL İNDİRİLİR?

Whatsapp'ı cep telefonunuza indirmek için ise İOS ya da Android marketler üzerinden uygulamayı indirin. İndirdikten sonra cep telefon numaranızı, adınızı, soyadınızı ve diğer adımları doldurarak Whatsapp kullanmaya başlayabilirsiniz.

TELEFONDAN WHATSAPP WEB'DEN NASIL ÇIKILIR?

Whatsapp'ı masaüstü üzerinden açık unutmanız durumunda cep telefonunuzdan da çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için;

Whatsapp uygulamasını açın.

Sağ altta yer alan ayarlar penceresine gidin.

Bağlı olan cihazlara tıklayın.

Bu pencere üzerinden bağlı olduğunuz bilgisayarlardan çıkış yapabilirsiniz.

WHATSAPP'IN EN SEVİLEN ÖZELLİKLERİ

Whatsapp, hem Türkiye'de hem de dünya üzerinde en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Yaklaşık 10 yıl önce kurulan platform her geçen gün kendini yenileyerek kullanıcı sayısını arttırmayı başarmıştır. Milyonlarca kişi şu an günlük iletişiminin büyük bir bölümünü bu uygulama üzerinden sağlamaktadır.

Whatsapp'ta anlık mesajlaşabilir, görüntülü ya da sesli konuşabilir, arkadaşlarınıza dosyalar gönderebilirsiniz.

Whatsapp'a giriş yapmak için herhangi bir ücret ödemeniz ise gerekmez. Yalnızca internete bağlı olmanız yeterlidir.