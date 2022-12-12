Haberler Yaşam Haberleri WhatsApp'ta Karşı Tarafın Sildiği Mesajı Görme - Whatsapp Herkesten Silinen Mesajları Nasıl Görebilirim?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:11 Son Güncelleme: 12.12.2022 12:12

WhatsApp'ta Karşı Tarafın Sildiği Mesajı Görme - Whatsapp Herkesten Silinen Mesajları Nasıl Görebilirim?

WhatsApp’ta karşı tarafın sildiği mesajı görme isteği her insanda vardır. Merak duygusu uyandıran silinen mesajlar ilgi çeken bir gündem oluyor. Gün içerisinde birçok insan WhatsApp’ta karşı tarafın sildiği mesajı nasıl geri getirebilirim sorusunu soruyor. Bu yazımızda sizin için WhatsApp’ta herkesten silinen mesajları görme hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. Siz de bu mesaj silindi geri getirme nasıl oluyor diyorsanız doğru yerdesiniz.

WhatsApp’ta Karşı Tarafın Sildiği Mesajı Görme - Whatsapp Herkesten Silinen Mesajları Nasıl Görebilirim?

Günümüzde en sık kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarının başında WhatsApp geliyor. Geçtiğimiz yıllarda WhatsApp bir özellik getirdi, atılan mesajı tamamen silme. Bu da karşı tarafın merak içerisinde kalmasına neden oldu. Peki, WhatsApp'ta karşı tarafın sildiği mesajı görme durumu mümkün mü? WhatsApp'ta herkesten silinen mesajları görme konusu en sık araştırılan durum oluyor. Eğer siz de WhatsApp'ta karşı tarafın sildiği mesajı nasıl geri getirebilirim diye düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Aşağıda bu mesaj silindi geri getirme nasıl yapılır sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

WhatsApp'ta Herkesten Silinen Mesajlar Nasıl Görünür?

WhatsApp üzerinde silinen mesajları geri getirmek direkt olarak mümkün değil. Yine de harici bir uygulama indirerek karşı tarafın sildiği mesajları görebilirsiniz. Bu uygulamalardan biri Bildirim Günlüğü, diğeri ise Notification History.

WhatsApp'ta Bildirim Günlüğü ile Silinen Mesajlar Nasıl Görünür?

WhatsApp uygulamasında karşı tarafın sildiği bir mesajı geri getirmek istiyorsanız ve Android kullanıcısıysanız tek yapmanız gereken "Bildirim Günlüğü" bölümüne girmek. Bildirim Günlüğü içerisinde WhatsApp dahil tüm uygulamalardan gelen mesajların tutulduğu bir dosya bulunur. Bu dosyada WhatsApp konuşmasında silinen tüm mesajlar da yer alır. İzlemeniz gereken adımlar ise şu şekildedir:

  • Google Play Store üzerinden Bildirim Geçmişi Günlüğü uygulamasını indirin. Bu uygulamanın kullanımı ücretsizdir.

  • Uygulamayı başlatın ve Bildirim Geçmişi düğmesine tıklayın.
  • WhatsApp bildirimlerinden "Android.text" içerisinde silinen mesajları görebilirsiniz.

WhatsApp'ta Notification History ile Silinen Mesajlar Nasıl Görünür?

WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirmenize yardımcı olacak bir diğer uygulama ise Notisave. Bu uygulama için de uygulamanız gereken adımlar şu şekilde:

  • Cihazınıza Notisave uygulamasını indirin.

  • Uygulamanın istediği tüm izinleri onaylayın ve "Otomatik Başlatma" seçeneğine dokunun.
  • Artık gelen tüm mesajlar, silinse dahi uygulamada görünecektir.

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WhatsApp'ta Karşı Tarafın Sildiği Mesajı Görme - Whatsapp Herkesten Silinen Mesajları Nasıl Görebilirim?
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