Haberler Yaşam Haberleri Willian Arao kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Willian Arao kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 13.7.2022 23:01 Son Güncelleme: 13.7.2022 23:01

Willian Arao kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Willian Arao kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe’yle anlaşmaya vararak İstanbul’a gelen Willian Arao ile ilgili detayları merak eden futbolseverler yoğun olarak Willian Arao kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Willian Arao kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.

Willian Arao kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Willian Arao kaç yaşında, nereli?

Willian Arao Fenerbahçe'de! Sarı-lacivertli kulüple anlaşması sonrasında İstanbul'a gelen oyuncuya ilişkin bilgileri merak eden futbolseverler Willian Arao kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

WILLIAN ARAO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Willian Arao kimdir sorusu yanıtları ve hayatına ilişkin bilgiler şöyle;



WILLIAN ARAO KİMDİR?

Tam adı Willian Souza Arão da Silva olan futbolcu, 3 Aralık 1992 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola Sao Paulo altyapısında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Corinthians altyapısında da forma giydi.



Portuguesa, Corinthians, Chapecoense, Atlético Clube Goianiense ve Botafogo formalarını da terleten 30 yaşındaki ön libero, Ocak 2016'dan bu yana Flamengo'da forma giyiyordu.



Kariyerinde 371 maça çıkan Arao, 30 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi. 1.81 boyundaki futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile de 1 maçta forma giydi.


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Willian Arao kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Willian Arao kaç yaşında, nereli?
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