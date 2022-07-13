Willian Arao kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Willian Arao kaç yaşında, nereli?

Willian Arao Fenerbahçe'de! Sarı-lacivertli kulüple anlaşması sonrasında İstanbul'a gelen oyuncuya ilişkin bilgileri merak eden futbolseverler Willian Arao kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.
Willian Arao kimdir sorusu yanıtları ve hayatına ilişkin bilgiler şöyle;
Tam adı Willian Souza Arão da Silva olan futbolcu, 3 Aralık 1992 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola Sao Paulo altyapısında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Corinthians altyapısında da forma giydi.