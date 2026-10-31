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Giriş Tarihi: 31.10.2026

Yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira ceza

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Faruk KÜÇÜK
Yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira ceza
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Erzurum'un İspir ilçesinde yasadışı yaban keçisi avladığı tespit edilen 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe kırsalında yapılan çalışmalarda 4 kişinin yasadışı yaban keçisi avladığı tespit etti. Yaban keçisi avlayan kaçak avcılar, keçiyi arabaya yüklerken Jandarma ve DKMP ekiplerince yakalandı. Ekipler, kişilere mevzuat kapsamında 1 milyon 354 bin lira para cezası kesti ve tüfeklerine el koydu.
#ERZURUM
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