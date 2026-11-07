Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şebeke çökertildi! Müşteriler için kadınların fotoğraflarının olduğu katalog oluşturmuşlar

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konya ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda Konya'da 6, Çanakkale'de 1 olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda tabanca, 262 bin TL para, 15 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.
Şüphelilerin yabancı kadınlar için üzerinde fotoğraflarının olduğu katalog oluşturdukları, müşterilerle bu fotoğraflar üzerinden pazarlık yaptıkları, müşterilerle şifreli konuştukları ileri sürüldü.