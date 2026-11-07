Haberler Yaşam Haberleri Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şebeke çökertildi! Müşteriler için kadınların fotoğraflarının olduğu katalog oluşturmuşlar
Giriş Tarihi: 07.11.2026 17:25 Son Güncelleme: 07.11.2026 17:42

Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şebeke çökertildi! Müşteriler için kadınların fotoğraflarının olduğu katalog oluşturmuşlar

Konya merkezli 2 ilde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yabancı kadınlar için katalog oluşturdukları, müşterilerle bu katalog üzerinden pazarlık yaptıkları, müşterilerle şifreli konuştukları ileri sürüldü. 16 kadın örgütün elinden kurtarılırken, gözaltına alınan 7 şüphelide tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TOLGA YANIK TOLGA YANIK Yaşam
Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şebeke çökertildi! Müşteriler için kadınların fotoğraflarının olduğu katalog oluşturmuşlar
  • ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konya ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Konya'da 6, Çanakkale'de 1 olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda tabanca, 262 bin TL para, 15 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.

KATALOGLU FUHUŞ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Yapılan çalışma kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen 16 kadın yakalandı. Haklarında gerekli işlemler yapılan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Şüphelilerin yabancı kadınlar için üzerinde fotoğraflarının olduğu katalog oluşturdukları, müşterilerle bu fotoğraflar üzerinden pazarlık yaptıkları, müşterilerle şifreli konuştukları ileri sürüldü.

Şüphelilerin ayrıca fuhuştan elde edilen gelirin birçoğunu kendilerine aldığı, bir miktar parayı da kadınlara verdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KONYA #ÇANAKKALE #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şebeke çökertildi! Müşteriler için kadınların fotoğraflarının olduğu katalog oluşturmuşlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA