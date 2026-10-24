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Giriş Tarihi: 24.10.2026

Yağ aldırma ameliyatı sırasında ölen Tuğba'nın eşi isyan etti: Doktor ameliyattan önce hastayı görmedi

İstanbul'da özel hastanede yağ aldırma ameliyatı sırasında ölen Tuğba Onur'un eşi, doktorun hastayı görmeden ameliyata aldığını ve anestezi uzmanının kaçtığını iddia ederek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

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Yağ aldırma ameliyatı sırasında ölen Tuğba’nın eşi isyan etti: Doktor ameliyattan önce hastayı görmedi
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan özel bir hastanede geçirdiği yağ aldırma (liposuction) ameliyatı sonrası hayatını kaybeden 46 yaşındaki Tuğba Onur'un kendisi de sağlık memuru olan eşi Murat Onur, ameliyatta ağır ihmaller zinciri yaşandığını iddia ederek hastane yönetimi ve operasyonu gerçekleştiren hekimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÖN MUAYENE YAPMADI
Çırpıcı Mahallesi Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir sağlık kurumunda önceki gün saat 16.00 sıralarında, Darülaceze'de hasta bakım personeli olarak görev yapan 3 çocuk annesi Tuğba Onur, liposuction operasyonu yaptırmak amacıyla sabah saat 08.30'da hastaneye başvurdu. Gerekli ücreti ödeyip kayıt işlemlerini tamamlayan aile, ameliyat saatine kadar uzun süre bekletildi. Saat 15.30 sıralarında hastaneye gelen operasyon sorumlusu doktor, iddiaya göre hastayı ameliyat öncesinde hiç görmeden ve herhangi bir ön muayene ile bilgilendirme gerçekleştirmeden doğrudan ameliyathaneye aldı.


AMELİYAT EKİBİ ORTADAN KAYBOLDU
Operasyonun başlamasından yaklaşık bir saat sonra ameliyathaneden çıkan doktor, bekleyen yakınlarına Tuğba Onur'un kalbinin durduğunu ve resüsitasyon (kalp masajı) müdahalesi uygulandığını bildirdi. Kendisi de sağlık personeli olan acılı eş Murat Onur, hemen ameliyathaneye girerek eşine yapılan tıbbi müdahaleye bizzat katıldı. Ancak yapılan tüm resüsitasyon işlemlerine rağmen Tuğba Onur hayata döndürülemedi. Olay sonrası hastane yönetiminin ve ameliyat ekibinin ortadan kaybolduğunu savunan Murat Onur, "Genel anestezi uygulanan kritik bir işlemde, anestezi uzmanının operasyonun hemen ardından hastaneyi terk edip evine gittiğini öğrendik. Karşımızda hiçbir muhatap bulamıyoruz. Eşimin bir hafta önce kurumunda genel sağlık taraması yapılmıştı ve hiçbir kronik rahatsızlığı yoktu. Burada açık bir ihmaller zinciri var. Bu hastanede daha önce de benzer mağduriyetlerin yaşandığını sonradan öğrendik. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Savcılık talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Tuğba Onur'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Hastane yetkililerinin ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL #ZEYTİNBURNU
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