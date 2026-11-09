Yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji tahminlerine göre 9-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde yağmur, sağanak ve bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Haftanın ilk günlerinde özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağış görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Bugün Marmara'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İzmir ve Sinop çevrelerinde yağmur bekleniyor. Rize ve Artvin kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yarın yağışlı hava etkisini genişletirken İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Bolu çevresinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Çarşamba günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İstanbul'da bugün çok bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 14 derece olacak. Yarın sağanak geçişleri görülecek. Çarşamba günü 17 dereceye, perşembe günü ise 20 dereceye yükselecek sıcaklık, cuma ve cumartesi 22 dereceye yaklaşacak. Pazar günü yeniden yağış beklenirken sıcaklığın 13 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Haftanın ikinci yarısında yağışlar yeniden etkili olacak. Perşembe ve cuma günü Ege ve Marmara'nın bazı kesimlerinde, hafta sonu ise Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor. Pazar günü yağışların yurdun birçok kesiminde etkisini göstermesi öngörülüyor.