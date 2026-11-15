Yağmahan cinayeti davası yüksek yargıya taşındı

Arkadaşlarıyla birlikte iş aramak için Kocaeli'den İstanbul'a gelen ve 9 Ocak 2025'te trafikte çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Süphan Yağmahan cinayetine ilişkin davada istinaf süreci tamamlandı. İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Nisan 2026 tarihinde görülen davada sanık Tolgahan Özel'e kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Aynı dosyada yargılanan Özgür Kızğın ise beraat etti. Verilen kararı yetersiz bulan aile, istinafa başvurarak cezanın artırılmasını talep etti. SABAH'a konuşan ağabey Ali Yağmahan, "Kardeşim ekmeğini kazanmak, iş aramak için İstanbul'a gelmişti. Sonu böyle olmamalıydı. Adalete güveniyoruz, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Başka canların da ölmesini istemiyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör