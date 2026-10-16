‘Yağmur biraz daha hızlanırsa ölürüz’

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ümit Telemen (22) hayatını kaybetti. Kaza, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. E.H. (30) idaresindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Ümit Telemen'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ümit Telemen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Babasını geçtiğimiz yıllarda kanserden kaybeden ve evin tek çocuğu olan Ümit Telemen'in cenazesi gözyaşları ile toprağa veridi.

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Talihsiz gencin olaydan 7 saat önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda motosiklet sürerken arkasındaki arkadaşı ile konuştuğu ve "Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz valla" dediği görüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör