Haberler Yaşam Haberleri Yağmur ne zaman başlayacak? İstanbul'a sağanak yağış geri dönüyor! 22-23-24-25 Ekim hava durumu
Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:39

Yağmur ne zaman başlayacak? İstanbul'a sağanak yağış geri dönüyor! 22-23-24-25 Ekim hava durumu

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından gözler yeniden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahminlerine çevrildi. Haftanın ortasında parçalı bulutlu ve ılık havanın etkili olması beklenirken cuma günüyle birlikte yağış ihtimali artıyor. Özellikle 23 ve 24 Ekim tarihlerinde beklenen hava değişimi, hafta sonu planı yapan İstanbulluların gündeminde yer alıyor.

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Yağmur ne zaman başlayacak? İstanbul’a sağanak yağış geri dönüyor! 22-23-24-25 Ekim hava durumu
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Kentte yağmurun hangi gün başlayacağı, sağanağın ne kadar süreceği ve sıcaklıkların düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 21-27 Ekim dönemini kapsayan tahmininde Marmara Bölgesi için cuma ve cumartesi günleri yağışlı hava öne çıkarken pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 21-27 Ekim 2026 haftalık tahminine göre, İstanbul'da yağış açısından özellikle 24 Ekim Cumartesi öne çıkıyor. MGM'nin tahmininde 23 Ekim Cuma günü Ege Bölgesi ile bazı batı illerinde, 24 Ekim Cumartesi günü ise Marmara'nın doğusunda sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL 22, 23, 24 VE 25 EKİM HAVA DURUMU

22 Ekim Perşembe

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul'da gün içinde bulutlu ve ılık bir havanın etkili olması bekleniyor. Günlük tahminlerde en yüksek sıcaklık yaklaşık 21-22 derece civarında.

23 Ekim Cuma

Yağış ihtimali artıyor

Bazı günlük tahminlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 21-23 derece aralığında olması öngörülüyor.

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24 Ekim Cumartesi

Sağanak bekleniyor

MGM'nin haftalık tahmininde Marmara'nın doğusu için sağanak yağış öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklığın yaklaşık 18 dereceye gerilemesi bekleniyor.

25 Ekim Pazar

Yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor

Tahminlerde yağış ihtimalinin düşmesi ve parçalı bulutlu havanın öne çıkması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 18 derece civarında olabilir.

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İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Hafta sonuna doğru İstanbul'da sıcaklıkların hafta ortasına kıyasla gerilemesi bekleniyor. Perşembe günü 21-22 derece civarında seyreden gündüz sıcaklıklarının cumartesi ve pazar günleri 18 derece seviyelerine inmesi öngörülüyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Yağmur ne zaman başlayacak? İstanbul'a sağanak yağış geri dönüyor! 22-23-24-25 Ekim hava durumu
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