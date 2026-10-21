Yağmur ne zaman başlayacak? İstanbul’a sağanak yağış geri dönüyor! 22-23-24-25 Ekim hava durumu

Kentte yağmurun hangi gün başlayacağı, sağanağın ne kadar süreceği ve sıcaklıkların düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 21-27 Ekim dönemini kapsayan tahmininde Marmara Bölgesi için cuma ve cumartesi günleri yağışlı hava öne çıkarken pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 21-27 Ekim 2026 haftalık tahminine göre, İstanbul'da yağış açısından özellikle 24 Ekim Cumartesi öne çıkıyor. MGM'nin tahmininde 23 Ekim Cuma günü Ege Bölgesi ile bazı batı illerinde, 24 Ekim Cumartesi günü ise Marmara'nın doğusunda sağanak yağış bekleniyor.