Yağmur ne zaman başlayacak? İstanbul’a sağanak yağış geri dönüyor! 22-23-24-25 Ekim hava durumu

Kentte yağmurun hangi gün başlayacağı, sağanağın ne kadar süreceği ve sıcaklıkların düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 21-27 Ekim dönemini kapsayan tahmininde Marmara Bölgesi için cuma ve cumartesi günleri yağışlı hava öne çıkarken pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 21-27 Ekim 2026 haftalık tahminine göre, İstanbul'da yağış açısından özellikle 24 Ekim Cumartesi öne çıkıyor. MGM'nin tahmininde 23 Ekim Cuma günü Ege Bölgesi ile bazı batı illerinde, 24 Ekim Cumartesi günü ise Marmara'nın doğusunda sağanak yağış bekleniyor.
22 Ekim Perşembe
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul'da gün içinde bulutlu ve ılık bir havanın etkili olması bekleniyor. Günlük tahminlerde en yüksek sıcaklık yaklaşık 21-22 derece civarında.
24 Ekim Cumartesi
Sağanak bekleniyor
MGM'nin haftalık tahmininde Marmara'nın doğusu için sağanak yağış öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklığın yaklaşık 18 dereceye gerilemesi bekleniyor.
25 Ekim Pazar
Yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor
Tahminlerde yağış ihtimalinin düşmesi ve parçalı bulutlu havanın öne çıkması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 18 derece civarında olabilir.
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Hafta sonuna doğru İstanbul'da sıcaklıkların hafta ortasına kıyasla gerilemesi bekleniyor. Perşembe günü 21-22 derece civarında seyreden gündüz sıcaklıklarının cumartesi ve pazar günleri 18 derece seviyelerine inmesi öngörülüyor.