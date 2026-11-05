Yağmur yağdı İstanbul yine felç oldu

Sağanak yağış nedeniyle Megakent'te yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçların yavaşlamasıyla birçok noktada trafik yoğunluğu üst seviyelere çıktı. Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde iddiaya göre İSKİ ekiplerinin kazı çalışmasının ardından gerekli tedbirler alınmadan öylece bırakılan yolda, sağanak sırasında çökme meydana geldi. Çöken yolda araçlar mahsur kaldı. Sağanak yağış Şişli ve Beşiktaş'ta da yolları göle çevirdi. Kadırgalar Caddesi üzerinde rögar kapağının yerinden çıkması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın hızlanması sonrası yollar göle döndü. Araçlar ve motosikletliler su içinden geçmekte zorlandı.

MAZGALI ELİYLE TEMİZLEDİ

Sultangazi'de bir mazgalın tıkanması üzerine bir vatandaş, suyun tahliye edilmesini sağlamak için mazgalı eliyle temizlemeye çalıştı. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elmadağ Caddesi'nde bulunan alt geçitte yağmur suyunun birikmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların tekerlek seviyesine kadar yükselen suyun içinden geçmek zorunda kalması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri ise biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. İstanbul'da gün boyunca etkili olan yağmur akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Beşiktaş'ta alt geçidi su basarken, yol ise trafiğe kapatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör