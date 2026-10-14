Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir

Tamamen tesadüf eseri bulunan ve zamana meydan okuyan bu kadim eser, arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Uzmanlara göre, küpün üzerindeki motifler ve yapılış tekniği bölgenin bilinmeyen tarihine ışık tutabilir. İşte bilim insanlarını şaşkına çeviren o keşfin tüm detayları...