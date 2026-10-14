Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir

Arjantin'de etkili olan yoğun sağanak yağışlar ve ardından yürütülen yol bakım çalışmaları, bin yıllık bir gizemi aydınlattı.
Tucumán eyaletine bağlı Trancas bölgesinde yer alan Los Bordos de Aragón mevkiinde, toprağın aşınmasıyla birlikte tarih öncesi döneme ait seramik bir cenaze çömleği gün yüzüne çıktı.
Olay, yoldan geçen dikkatli bir bölge sakininin topraktan çıkan seramik yapıyı fark etmesiyle başladı.
İhbar üzerine Tucumán Kültür Kurumu, Tucumán Ulusal Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü ve Müzesi ile Chuschagasta Yerli Topluluğu temsilcileri hızla harekete geçerek ortak bir kurtarma operasyonu başlattı.
Eseri koruma altına almak için titizlikle yürütülen kurtarma kazılarında yerin yaklaşık 1,85 metre altına inildi. Güvenlik protokolleri eşliğinde yapılan kazıda sadece ana cenaze çömleği değil, aynı zamanda küçük kaplar ve insan kemiği kalıntıları da ortaya çıkarıldı.
Uzman ekiplerin incelemesi sonucunda, ana çömleğin geçmişte kimliği belirsiz kişilerce kurcalandığı ve içinin boşaltıldığı anlaşıldı.
Bu duruma rağmen kültürel mirası açısından paha biçilmez olan eserin hikayesini tamamlamak için bilim insanları yeni bir çalışma başlattı.