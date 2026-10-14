Haberler Yaşam Haberleri Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir
Giriş Tarihi: 14.10.2026 13:45 Son Güncelleme: 14.10.2026 13:50

Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir

Arjantin'de etkili olan şiddetli sağanak yağışlar coğrafyayı sarsarken, tarihin en gizemli keşiflerinden birine de zemin hazırladı. Sel sularının toprağı aşındırmasıyla yarılan araziden, 1000 yıldan daha eski bir cenaze küpü çıktı.

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Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir
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Tamamen tesadüf eseri bulunan ve zamana meydan okuyan bu kadim eser, arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Uzmanlara göre, küpün üzerindeki motifler ve yapılış tekniği bölgenin bilinmeyen tarihine ışık tutabilir. İşte bilim insanlarını şaşkına çeviren o keşfin tüm detayları...

Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir

1500 Yıllık Mezar Ortaya Çıktı

Arjantin'de etkili olan yoğun sağanak yağışlar ve ardından yürütülen yol bakım çalışmaları, bin yıllık bir gizemi aydınlattı.

Tucumán eyaletine bağlı Trancas bölgesinde yer alan Los Bordos de Aragón mevkiinde, toprağın aşınmasıyla birlikte tarih öncesi döneme ait seramik bir cenaze çömleği gün yüzüne çıktı.

Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir

Candelaria Kültürünün İzlerini Taşıyor

İlk incelemelere göre keşfedilen seramik küpün 1.000 ila 1.500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirlendi. Uzmanlar, bu eserin Arjantin'in kuzeybatısına özgü köklü Candelaria arkeolojik geleneği ile doğrudan bağlantılı olduğunu aktarıyor.

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Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir

Olay, yoldan geçen dikkatli bir bölge sakininin topraktan çıkan seramik yapıyı fark etmesiyle başladı.

Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir

İhbar üzerine Tucumán Kültür Kurumu, Tucumán Ulusal Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü ve Müzesi ile Chuschagasta Yerli Topluluğu temsilcileri hızla harekete geçerek ortak bir kurtarma operasyonu başlattı.

Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir

1,85 Metre Derinlikte İnsan Kemikleri Bulundu

Eseri koruma altına almak için titizlikle yürütülen kurtarma kazılarında yerin yaklaşık 1,85 metre altına inildi. Güvenlik protokolleri eşliğinde yapılan kazıda sadece ana cenaze çömleği değil, aynı zamanda küçük kaplar ve insan kemiği kalıntıları da ortaya çıkarıldı.

Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir

İçi Boş Çıktı Ancak Mikroskobik Sırlar Çözülecek

Uzman ekiplerin incelemesi sonucunda, ana çömleğin geçmişte kimliği belirsiz kişilerce kurcalandığı ve içinin boşaltıldığı anlaşıldı.

Bu duruma rağmen kültürel mirası açısından paha biçilmez olan eserin hikayesini tamamlamak için bilim insanları yeni bir çalışma başlattı.

Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir

Çömleğin bulunduğu tortulardan alınan örnekler; tohum, bitki kalıntıları ve mikrofosiller yönünden incelenerek o dönemin cenaze ritüelleri ve kullanım detayları aydınlatılacak.

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Yağmurda toprak yarılınca ortaya çıktı: Arjantin’deki bin yıllık cenaze küpü tarihi yeniden yazabilir
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