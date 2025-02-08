İstanbul’da zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu saatlerde Otoyolda seyir halinde olan 6 araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.