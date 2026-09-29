Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli hakkında karar verildi!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında 24 Eylül'de Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Eski belediye başkanlarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.