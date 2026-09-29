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Giriş Tarihi: 29.09.2026 09:52 Son Güncelleme: 29.09.2026 09:58

Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli hakkında karar verildi!

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında günlerdir süren gözaltı ve adliye maratonunun ardından karar çıktı. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 19 şüpheli hakkında adli kontrol, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli hakkında karar verildi!
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler için karar süreci başladı.

Saatler süren işlemlerin ardından hakimlik, eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.

Tutuklanan şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında ceza infaz kurumuna teslim edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında 24 Eylül'de Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Eski belediye başkanlarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla gruplar halinde Kırıkkale Adliyesine sevk edilmişti.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KIRIKKALE #YAHŞİHAN

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Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli hakkında karar verildi!
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