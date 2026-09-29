Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli hakkında karar verildi!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler için karar süreci başladı.
Saatler süren işlemlerin ardından hakimlik, eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.
Tutuklanan şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında ceza infaz kurumuna teslim edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Soruşturma kapsamında 24 Eylül'de Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Eski belediye başkanlarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.
Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.