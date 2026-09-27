Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

ESKİ BAŞKANLAR DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanları bulunuyor. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

37 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR

Başsavcılık tarafından toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilirken, 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltındaki 35 şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle birlikte soruşturmada adli süreç başladı. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilip edilmeyecekleri ve haklarındaki işlemler adli makamların değerlendirmesiyle netleşecek.