Yakalanmamak için cinsiyet değiştirdi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 27 yıl 110 ay hapis cezasıyla aranan kadın şüpheli Hülya Yıldırım'ın, yakalanmamak için cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Aydın ve Antalya dahil birçok ilde gerçekleştirdiği başta dolandırıcılık olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı bulunan Hülya Yıldırım'ın, Fırat Sedat Yıldırım ismiyle düzenlediği sahte erkek kimliği ile Marmaris'te yaşadığı tespit edildi. Kaldığı eve operasyon düzenlenerek yakalanan Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.