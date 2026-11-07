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Giriş Tarihi: 07.11.2026 14:51

Yakınları hareketsiz halde buldu! Şanlıurfa’da şüpheli ölüm

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilen 1 kişi hayatını kaybetti.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yakınları hareketsiz halde buldu! Şanlıurfa’da şüpheli ölüm
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Edinilen bilgilere göre, Yardımcı Mahallesi'nde evde 52 Yaşındaki Halil Kurt'u hareketsiz şekilde yerde gören yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bir şekilde yatan Halil Kurt'a müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde Kurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme gerçekleştirildi. Halil Kurt'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlenme ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

#ŞANLIURFA
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