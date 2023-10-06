Haberler Yaşam Haberleri YALI ÇAPKINI 41. BÖLÜM FARGAMANI İZLE! Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve seyran arasında neler olacak?
Giriş Tarihi: 6.10.2023 22:31 Son Güncelleme: 6.10.2023 22:31

YALI ÇAPKINI 41. BÖLÜM FARGAMANI İZLE! Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve seyran arasında neler olacak?

Yalı Çapkını son bölümden sonra, yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Başrollerinde başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizde son böllümde yaşananlardan sonra 41. bölüm merak konusu oldu. Peki, ilerleyen bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm fragmanı izleme ekranı!

YALI ÇAPKINI 41. BÖLÜM FARGAMANI İZLE! Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve seyran arasında neler olacak?

Yalı Çapkını son bölüm fragmanı son dakika aramalarında yerini aldı. Ekranların fenomen dizisinde son bölümde yaşananların ardından, ilerleyenm bölümlerde ne olacak, yeni bölüm fragmanı yayınlandı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Marmaris'te yeni bir mağaza açmak üzere harekete geçen Halis Ağa, Nükhet'in de isteğiyle bu iş için Ferit ve Kaya'yı görevlendirir. Seyran, Suna, Asuman ve Abidin'in de plana dahil olmasıyla birlikte ekip soluğu Marmaris'te alır. Yalıda ise Nükhet, Kazım Ağa'yı idare etmeye çalışır ancak Kazım'ın talepleri gitgide artmaktadır. Orhan her şeyi boşvermişken ona tek iyi gelen Dicle ile geçirdiği zaman olur. Marmaris'te gönlünce eğlenen Seyran'ın hareketlerinden rahatsız olan Ferit; onu dizginlemeye çalışır. Suna, Abidin'e içindekileri döker. Kaya'nın yaptığı sürpriz Seyran ve Ferit'i bir anlaşmazlığa sürükler.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 40. bölümün ardından, yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Henüz 41. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlanması halinde haberimizde yer vereceğiz.

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YALI ÇAPKINI 41. BÖLÜM FARGAMANI İZLE! Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve seyran arasında neler olacak?
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