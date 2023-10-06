Haberler Yaşam Haberleri YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! STAR TV Yalı Çapkını 40. bölüm KESİNTİSİZ izle? Yeni bölümde Ferit ve Seyran arasında neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 6.10.2023 21:01 Son Güncelleme: 6.10.2023 21:01

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! STAR TV Yalı Çapkını 40. bölüm KESİNTİSİZ izle? Yeni bölümde Ferit ve Seyran arasında neler yaşanacak?

Yalı Çapkını Star TV son bölüm izle ekranı araştırılıyor. Sevenlerin yakından takip ettiği fenomen dizi yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Yeni sezona, yeni oyuncularla damga vuran dizide neler olacak merak ediliyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir gibi başarılı birçok oyuncunun yer aldığı dizide son dakika yeni bölüm izleme ekranı arama motorlarında aratılıyor. Peki, yeni bölüm ne zaman, Yalı Çapkını son bölüm bu akşam var mı? İşte Yalı Çapkını 40. bölüm izleme ekranı...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! STAR TV Yalı Çapkını 40. bölüm KESİNTİSİZ izle? Yeni bölümde Ferit ve Seyran arasında neler yaşanacak?

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını için son bölüm izleme ekranı araştırılıyor. Yeni bölümde neler olacak, Ferit ve Seyran arasındaki kıskançlık krizi nasıl seyredecek, Seyran bu durumda ne yapacak soruları yayınlanan fragmanın ardından merak konusuydu. Yeni bölümü 6 Ekim Cuma saat 20.00 da başlayan dizi için geri sayım başladı. İşte Yalı Çapkını 40. bölüm!

YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Marmaris'te yeni bir mağaza açmak üzere harekete geçen Halis Ağa, Nükhet'in de isteğiyle bu iş için Ferit ve Kaya'yı görevlendirir. Seyran, Suna, Asuman ve Abidin'in de plana dahil olmasıyla birlikte ekip soluğu Marmaris'te alır.

Yalıda ise Nükhet, Kazım Ağa'yı idare etmeye çalışır ancak Kazım'ın talepleri gitgide artmaktadır. Orhan her şeyi boşvermişken ona tek iyi gelen Dicle ile geçirdiği zaman olur.

Marmaris'te gönlünce eğlenen Seyran'ın hareketlerinden rahatsız olan Ferit; onu dizginlemeye çalışır. Suna, Abidin'e içindekileri döker. Kaya'nın yaptığı sürpriz Seyran ve Ferit'i bir anlaşmazlığa sürükler.

YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜM İZLE

YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜM TIKLA İZLE

YALI ÇAPKINI BÜTÜN BÖLÜMLER

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 30 terör hedefi imha edildi
HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Türkiye'yi karaladı! PKK'ya destek çıktı
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
Mezarlıkta panik anları! Oğlunun kabrinin son halini görünce yığıldı kaldı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
Bakan Özhaseki duyurdu: "Yerinde Dönüşüm"de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
9 kişilik rotasyon garanti maçta olur
ARKADAŞINA GÖNDER
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! STAR TV Yalı Çapkını 40. bölüm KESİNTİSİZ izle? Yeni bölümde Ferit ve Seyran arasında neler yaşanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA