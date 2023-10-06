YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! STAR TV Yalı Çapkını 40. bölüm KESİNTİSİZ izle? Yeni bölümde Ferit ve Seyran arasında neler yaşanacak?

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını için son bölüm izleme ekranı araştırılıyor. Yeni bölümde neler olacak, Ferit ve Seyran arasındaki kıskançlık krizi nasıl seyredecek, Seyran bu durumda ne yapacak soruları yayınlanan fragmanın ardından merak konusuydu. Yeni bölümü 6 Ekim Cuma saat 20.00 da başlayan dizi için geri sayım başladı. İşte Yalı Çapkını 40. bölüm!

YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Marmaris'te yeni bir mağaza açmak üzere harekete geçen Halis Ağa, Nükhet'in de isteğiyle bu iş için Ferit ve Kaya'yı görevlendirir. Seyran, Suna, Asuman ve Abidin'in de plana dahil olmasıyla birlikte ekip soluğu Marmaris'te alır.

Yalıda ise Nükhet, Kazım Ağa'yı idare etmeye çalışır ancak Kazım'ın talepleri gitgide artmaktadır. Orhan her şeyi boşvermişken ona tek iyi gelen Dicle ile geçirdiği zaman olur.

Marmaris'te gönlünce eğlenen Seyran'ın hareketlerinden rahatsız olan Ferit; onu dizginlemeye çalışır. Suna, Abidin'e içindekileri döker. Kaya'nın yaptığı sürpriz Seyran ve Ferit'i bir anlaşmazlığa sürükler.

YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜM İZLE

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