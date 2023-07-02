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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Yalnız insan erken ölüyor

Beş kıtada 2.2 milyon kişiyle yapılan çalışmaların derlendiği bilimsel araştırma, yalnızlığın erken ölüm riskini yaklaşık yüzde 14 artırdığını ortaya koydu. Yalnızlığa bağlı ölüm riskinde kanserin yeri ise yüzde 9

DHA
Yalnız insan erken ölüyor
Harbin Tıp Üniversitesi Dr. Wu Lien Bilim Vakfı tarafından yalnızlıkla ilgili son 20 yıldır 20 ülkede yapılan çalışmaların derlendiği araştırma, Nature Human Behavior dergisinde yayımlandı. Araştırmada, yalnızlık ve sosyal izolasyonun ölüm riskine, hastalıklara ve insan sağlığına ne derece etki ettiği incelendi. Araştırmaya 2 milyon 205 bin 199 kişiyi içeren toplam 90 prospektif kohort çalışması dâhil edildi. Hem sosyal izolasyonun hem de yalnızlığın, tüm nedenlere bağlı artan ölüm riski ile önemli ölçüde ilişkili olduğu ortaya çıktı.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Psikiyatr ve Psikoterapist Dr. Semiha Tufan şu açıklamalarda bulundu:
İnsan, yapısı itibarıyla sosyal bir varlık olduğu için ona en iyi gelen şey güzel ilişkilerdir. Çalışmada yalnız ve sosyal izolasyonu yüksek olan bireylerde kardiyovasküler hastalıklardan ölüm risklerinin yüzde 25-30 civarında arttığı, felçten ölüm riskinin de yüzde 25-30 civarında yükseldiği, hatta ölüm oranlarının yalnızlık çeken bireylerde yüzde 14 civarında arttığı, sosyal izolasyonda ise bu oranın yüzde 30'lara çıktığı tespit edilmiş.



Stres nedeniyle immün sistemi, hipofiz ve böbreküstü bezinden salgılanan salgılar gibi birçok sistemde değişiklikler oluşuyor. İnsan, yalnızlığı ve sosyal izolasyonu çok ciddi bir stres faktörü olarak algılıyor.
Sonuçlardan bir diğeri de birçok kanser ya da immün sistemle ilgili hastalıkta yalnızlığın ve sosyal izolasyonun etkisi olduğudur. Özellikle kadınlarda, meme kanserinden ölümde artış bulunmuş. Yalnızlığa bağlı ölüm riskinde kanserin yeri yüzde 9.

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Yalnız insan erken ölüyor
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