Yalnız Kurt yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? 23 Eylül 2022 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının adından sıkça söz ettiren Yalnız Kurt dizisi 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. Duayen yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın imza attığı, yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu dizi, yeni sezonunda da aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesecek. Bu noktada her Cuma günü izleyicisiyle buluşan Yalnız Kurt dizisi yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? İşte, 23 Eylül 2022 Cuma ATV yayın akışı…
ATV ekranlarının Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutan Yalnız Kurt dizisi yeni sezon yayın tarihi merak ediliyor. İşte, Yalnız Kurt yeni sezon yayın tarihi hakkında güncel bilgiler;
Senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisi, yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olmayacak.
23 Eylül ATV yayın akışına göre bu akşam, başrolünde Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın yer aldığı Aldatmak dizisi tekrar bölümüyle yayında olacak.
Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Kürşat Alnıaçık ve Murat Han gibi oyuncuların yer aldığı Yalnız Kurt dizisinin çekimleri hızla devam ediyor.
Yeni sezonda yeni hikayesi ve oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.
Aksiyon dolu sahneleriyle beğeni toplayan Yalnız Kurt 2. sezon yayın tarihi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
Yalnız Kurt dizisi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.
Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.
Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.
Aksiyon dozu yüksek sahneleriyle büyük ilgi gören Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda;
Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin, Kürşat Alnıaçık, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökten Oktay Göztepe, Almina Günaydın gibi isimler yer alıyor.