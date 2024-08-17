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Giriş Tarihi: 17.8.2024 11:58 Son Güncelleme: 17.8.2024 12:36

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Kırşehir’de bir apartmandan kötü koku gelmesi üzerine komşular ihbarda bulundu. Apartmana gelen ekipler zemin kattaki dairede erkek cesedi buldu.

ZAHİDE VURAL
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Kırşehir Merkez Medrese Mahallesi 70. Sokakta bulunan Duran Topak Apartmanı'nda 5 gündür etrafa kötü koku yayılıyordu. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Zemin katta bulunan daireye giren ekipler yerde hareketsiz şekilde yatan bir erkek cesedine ulaştı.

Ölen kişinin 61 yaşındaki Zekeriya Tekin olduğu belirlendi. Tekin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatılırken yalnız yaşadığı belirlenen Zekeriya Tekin'in en son 5 gün önce komşularıyla karşılaştığı öğrenildi.

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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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