Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Kırşehir Merkez Medrese Mahallesi 70. Sokakta bulunan Duran Topak Apartmanı'nda 5 gündür etrafa kötü koku yayılıyordu. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Zemin katta bulunan daireye giren ekipler yerde hareketsiz şekilde yatan bir erkek cesedine ulaştı.

Ölen kişinin 61 yaşındaki Zekeriya Tekin olduğu belirlendi. Tekin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatılırken yalnız yaşadığı belirlenen Zekeriya Tekin'in en son 5 gün önce komşularıyla karşılaştığı öğrenildi.