Yalova - Yenikapı Feribot Saatleri, Yalova - Yenikapı Feribot Seferler Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Yalova - Yenikapı seferlerinin ne kadar sıklıkla yapıldığı ve kaçta başlayıp kaçta bittiği gibi soruları internet üzerinde sıklıkla görmekteyiz. Bu sebeple yazımızda bizler de Yalova Yenikapı feribot saatleri hangi aralıklardadır gibi soruları yanıtladık. İşte Yalova – Yenikapı feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruların yanıtı!

Yalova – Yenikapı Feribot Seferleri

Yenikapı Yalova hızlı feribot seferleri İstanbul Avrupa Yakası ile Yalova'yı deniz yolu ile birbirine bağlayan bir hattır. Yenikapı Yalova feribot seferleri yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmektedir. İdo Yenikapı Feribot İskelesinden kalkan gemiler Yalova İdo Feribot İskelesine varır. Seferler bu iki iskele arasında yapılır. Yenikapı Yalova arasında çalışan hızlı feribotlar yaya yolcu, otomobil, jip, minivan, minibüs, midibüs, otobüs, kamyonet ve motosiklet taşımaktadır. Sefer saatleri ise zaman dilimine göre farklılık göstermektedir. Olası yoğunlukta ise buna göre hareket edilmektedir. Yolculuk süresi ise 75 dakikadır.

Yenikapı – Yalova Feribot Saatleri

Yenikapı – Yalova Feribot Seferleri ise şu şekildedir:

İDO Yalova Yenikapı Feribot Seferleri Saatleri (Tüm Hafta) Sefer Güzergahı Kalkış ve Varış Saati Gemi Tipi LPG li Araç Yalova - Yenikapı

Cumartesi ve Pazartesi Kalkış: 05:30 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 06:45 Yalova - Yenikapı Kalkış: 07:15 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 08:30 Yalova - Yenikapı Kalkış: 09:45 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 11:00 Yalova - Yenikapı Kalkış: 11:45 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 13:00 Yalova - Yenikapı Kalkış: 13:45 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 15:00 Yalova - Yenikapı Kalkış: 15:45 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 17:00 Yalova - Yenikapı Kalkış: 17:45 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 19:00 Yalova - Yenikapı Kalkış: 19:45 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 21:00 Yalova - Yenikapı Kalkış: 21:45 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 23:00 Yalova - Yenikapı

Cuma, Cumartesi, Pazar Kalkış: 23:45 Hızlı Arabalı Vapur Alınıyor Varış: 01:00