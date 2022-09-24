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Giriş Tarihi: 24.9.2022 11:51 Son Güncelleme: 24.9.2022 11:53

Yalova - Yenikapı Feribot Saatleri, Yalova - Yenikapı Feribot Seferler Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Yalova - Yenikapı feribot seferleri günlük hayatta sıkça kullanılan bir ulaşım seçeneğidir. Çoğu insanlar karşıya geçişi kolaylaştırmak adına bu seferi kullanmaktadır. Bu sebeple ulaşımın nasıl olacağı konusunda da birçok soru sorulmaktadır. Peki Yalova - Yenikapı feribot saatleri hangi aralıklardadır? Yalova Yenikapı feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor?

Yalova - Yenikapı Feribot Saatleri, Yalova - Yenikapı Feribot Seferler Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Yalova - Yenikapı seferlerinin ne kadar sıklıkla yapıldığı ve kaçta başlayıp kaçta bittiği gibi soruları internet üzerinde sıklıkla görmekteyiz. Bu sebeple yazımızda bizler de Yalova Yenikapı feribot saatleri hangi aralıklardadır gibi soruları yanıtladık. İşte Yalova – Yenikapı feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruların yanıtı!

Yalova – Yenikapı Feribot Seferleri

Yenikapı Yalova hızlı feribot seferleri İstanbul Avrupa Yakası ile Yalova'yı deniz yolu ile birbirine bağlayan bir hattır. Yenikapı Yalova feribot seferleri yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmektedir. İdo Yenikapı Feribot İskelesinden kalkan gemiler Yalova İdo Feribot İskelesine varır. Seferler bu iki iskele arasında yapılır. Yenikapı Yalova arasında çalışan hızlı feribotlar yaya yolcu, otomobil, jip, minivan, minibüs, midibüs, otobüs, kamyonet ve motosiklet taşımaktadır. Sefer saatleri ise zaman dilimine göre farklılık göstermektedir. Olası yoğunlukta ise buna göre hareket edilmektedir. Yolculuk süresi ise 75 dakikadır.

Yenikapı – Yalova Feribot Saatleri

Yenikapı – Yalova Feribot Seferleri ise şu şekildedir:

İDO Yalova Yenikapı Feribot Seferleri Saatleri (Tüm Hafta)

Sefer Güzergahı

Kalkış ve Varış Saati

Gemi Tipi

LPG li Araç

Yalova - Yenikapı
Cumartesi ve Pazartesi

Kalkış: 05:30

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 06:45

Yalova - Yenikapı

Kalkış: 07:15

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 08:30

Yalova - Yenikapı

Kalkış: 09:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 11:00

Yalova - Yenikapı

Kalkış: 11:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 13:00

Yalova - Yenikapı

Kalkış: 13:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 15:00

Yalova - Yenikapı

Kalkış: 15:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 17:00

Yalova - Yenikapı

Kalkış: 17:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 19:00

Yalova - Yenikapı

Kalkış: 19:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 21:00

Yalova - Yenikapı

Kalkış: 21:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 23:00

Yalova - Yenikapı
Cuma, Cumartesi, Pazar

Kalkış: 23:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 01:00

İDO Yenikapı Yalova Feribot Seferleri Saatleri (Tüm Hafta)

Sefer Güzergahı

Kalkış ve Varış Saati

Gemi Tipi

LPG li Araç

Yenikapı - Yalova
Cumartesi ve Pazartesi

Kalkış: 05:30

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 06:45

Yenikapı - Yalova

Kalkış: 07:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 09:00

Yenikapı - Yalova

Kalkış: 09:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 11:00

Yenikapı - Yalova

Kalkış: 11:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 13:00

Yenikapı - Yalova

Kalkış: 13:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 15:00

Yenikapı - Yalova

Kalkış: 15:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 17:00

Yenikapı - Yalova

Kalkış: 17:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 19:00

Yenikapı - Yalova

Kalkış: 19:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 21:00

Yenikapı - Yalova

Kalkış: 21:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 23:00

Yenikapı - Yalova
Cuma, Cumartesi, Pazar

Kalkış: 23:45

Hızlı Arabalı Vapur

Alınıyor

Varış: 01:00

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