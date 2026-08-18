Yalova’da akılalmaz olay! Sıfır araç hayali kabusa döndü: Ekspertiz gerçeği böyle ortaya çıkardı!





"İKİ EKSPERTİZ VE BİLİRKİŞİ RAPORUM VAR"



Aracın ayıplı olduğuna ilişkin iki ayrı ekspertiz raporu ve bilirkişi raporu bulunduğunu belirten Günaştı, taraflar arasında arabuluculuk sürecinin de gerçekleştirildiğini ancak anlaşma sağlanamadığını dile getirerek, "Benim talebim çok açık. Kusurlu olduğunu düşündüğüm bu aracın misliyle, yani kusursuz yeni bir araçla değiştirilmesini istiyorum. Büyük şirketlerden sorumluluk almalarını ve tüketicinin mağduriyetini gidermelerini bekliyorum" dedi.

"SIFIR ARAÇ ALIRKEN BİLE ARTIK DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM"

Yaşadığı sürecin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Günaştı, "Biz vatandaşlar bu paraları kuruş kuruş biriktirerek, gerektiğinde borçlanarak ödüyoruz. Büyük şirketlere paramızın karşılığını alacağımıza güvenerek gidiyoruz. Sıfır araç alırken bile 'Acaba bir kusuru var mı?' diye düşünmek zorunda kalmak beni çok üzüyor. Ben kusursuz araç almak için bayiye gittim ve hakkım olanın bana verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.