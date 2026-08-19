Haberler Yaşam Haberleri Yalova'da can pazarı: Baba-kız SUP board tahtasında mahsur kaldı! Tam 5 saat sonra...
Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:09 Son Güncelleme: 19.08.2026 10:10

Yalova'da can pazarı: Baba-kız SUP board tahtasında mahsur kaldı! Tam 5 saat sonra...

Yalova Armutlu’da denize açılan baba-kızdan 5 saat haber alınamadı! SUP board ile açılan Mustafa Y. ve 11 yaşındaki kızı Ela Y., dalgaların sürüklemesiyle İmralı Adası açıklarında bulundu. Kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte korkutan olayın detayları...

DHA Yaşam
Yalova’da can pazarı: Baba-kız SUP board tahtasında mahsur kaldı! Tam 5 saat sonra...
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Armutlu ilçesinde dün, Mustafa Y. ile kızı Ela Y., SUP board olarak bilinen kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen baba ile kızını göremeyen yakınları, durumu Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

5 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Bursa Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları sonucu baba ile kızı, Bursa'da, Karacabey ilçesi açıklarındaki İmralı Adası yakınlarında tutundukları SUP borad tahtasında dalgalara direnirken bulundu. Sahil Güvenlik botunda görevli dalış timi, 5 saat süren arama çalışmalarının ardından Mustafa Y. ile Ela Y.'yi kurtarıp bota aldı. Cep telefonu ile görüntülenen olay sonrası hastaneye kaldırılan Mustafa ve Ela Y. kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#YALOVA #SAHİL GÜVENLİK

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Yalova'da can pazarı: Baba-kız SUP board tahtasında mahsur kaldı! Tam 5 saat sonra...
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