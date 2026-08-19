Yalova’da can pazarı: Baba-kız SUP board tahtasında mahsur kaldı! Tam 5 saat sonra...

5 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Bursa Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları sonucu baba ile kızı, Bursa'da, Karacabey ilçesi açıklarındaki İmralı Adası yakınlarında tutundukları SUP borad tahtasında dalgalara direnirken bulundu. Sahil Güvenlik botunda görevli dalış timi, 5 saat süren arama çalışmalarının ardından Mustafa Y. ile Ela Y.'yi kurtarıp bota aldı. Cep telefonu ile görüntülenen olay sonrası hastaneye kaldırılan Mustafa ve Ela Y. kontrollerinin ardından taburcu edildi.