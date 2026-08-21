Haberler Yaşam Haberleri Yalova'da cani koca 8 aylık hamile eşini katletmişti: Karnındaki bebekten haber var!
Giriş Tarihi: 21.08.2026 13:27

Yalova'da cani koca 8 aylık hamile eşini katletmişti: Karnındaki bebekten haber var!

Yalova’da dehşete düşüren olayda 8 aylık hamile Sultan Pelit Demir, evinde eşi Muhammed Demir’in pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının karnındaki bebeği ameliyatla dünyaya getirildi. Acı olayda annesini kaybeden erkek bebeğin sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Yalova’da cani koca 8 aylık hamile eşini katletmişti: Karnındaki bebekten haber var!
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Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün, saat 20.00 sıralarında şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Muhammed Demir ile eşi Sultan Pelit Demir arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Demir, pompalı tüfekle 8 aylık hamile olan eşine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kadın yere yığılırken, Muhammed Demir ise aynı silahı kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan Sultan ve Muhammed Demir çifti, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

BEBEĞİ AMELİYATLA ALINDIKTAN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan Sultan Pelit Demir, ameliyata alındı. Karnındaki erkek bebeği kurtarılan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde kuvöz, alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, eşini öldürdükten sonra intihara kalkışan Muhammed Demir'in tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ediyor. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#YALOVA

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Yalova'da cani koca 8 aylık hamile eşini katletmişti: Karnındaki bebekten haber var!
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