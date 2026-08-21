Yalova’da cani koca 8 aylık hamile eşini katletmişti: Karnındaki bebekten haber var!

Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün, saat 20.00 sıralarında şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Muhammed Demir ile eşi Sultan Pelit Demir arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Demir, pompalı tüfekle 8 aylık hamile olan eşine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kadın yere yığılırken, Muhammed Demir ise aynı silahı kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan Sultan ve Muhammed Demir çifti, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.