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Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:15

Yalova'da gıda denetimi! 90 kilo et ve 1 ton bal sofralara ulaşmadan imha edildi

Yalova'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu tespit edilen 1 ton 100 kilogram bal ile 90 kilogram kırmızı et sofralara ulaşmadan imha edildi.

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AA AA Yaşam
Yalova’da gıda denetimi! 90 kilo et ve 1 ton bal sofralara ulaşmadan imha edildi
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Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

TONLARCA ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı olduğu belirlenen gıda ürünleri hakkında işlem başlatıldı.
Bu kapsamda, 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, kontrol görevlilerinin gözetiminde imha edildi. Ürünlerin sorumluları hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari yaptırım uygulandı. Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#YALOVA

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Yalova'da gıda denetimi! 90 kilo et ve 1 ton bal sofralara ulaşmadan imha edildi
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