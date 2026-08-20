Yalova’da kan donduran koca vahşeti: Hamile eşini katletti!

Hastanede ameliyata alınan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra kendisini de yaralayan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör