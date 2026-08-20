Haberler Yaşam Haberleri Yalova’da kan donduran koca vahşeti: Hamile eşini katletti!
Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:37

Yalova’da kan donduran koca vahşeti: Hamile eşini katletti!

Yalova'da meydana gelen korkunç olayda, Muhammed D. İsimli şahıs tartıştığı 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D.’yi pompalı tüfekle vurarak canice katletti. Katil zanlısı eş daha sonra aynı silahla canına kıymaya çalıştı.

İHA Yaşam
Yalova’da kan donduran koca vahşeti: Hamile eşini katletti!
  • ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti.

Ağır yaralanan Sultan Pelit D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli silahla kendisine de ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yalova'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra kendisini de yaralayan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#YALOVA #CİNAYET

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova’da kan donduran koca vahşeti: Hamile eşini katletti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA