Yalova’da zehir tacirlerine geçit verilmedi: Çok sayıda sentetik ecza kapsülü ele geçirildi!

Denetim noktasında durdurulan araçlarda, narkotik köpeği 'Zeytin' ile yapılan aramalar ve 3 şüphelinin yapılan üst aramasında, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesi ile 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.E., B.Y. ve U.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.