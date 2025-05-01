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Giriş Tarihi: 1.5.2025 20:58

Yalova’da zehir tacirlerine geçit verilmedi: Çok sayıda sentetik ecza kapsülü ele geçirildi!

Yalova'da 2 araçta uyuşturucu madde taşındığı ihbarıyla ekipler harekete geçti. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda çok sayıda sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesi ile dolum yapılmaya hazır sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.

DHA
Yalova’da zehir tacirlerine geçit verilmedi: Çok sayıda sentetik ecza kapsülü ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçta uyuşturucu madde taşındığı ihbarıyla harekete geçti.

Denetim noktasında durdurulan araçlarda, narkotik köpeği 'Zeytin' ile yapılan aramalar ve 3 şüphelinin yapılan üst aramasında, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesi ile 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.E., B.Y. ve U.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Yalova’da zehir tacirlerine geçit verilmedi: Çok sayıda sentetik ecza kapsülü ele geçirildi!
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