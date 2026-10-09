’Yan baktın’ kavgasında ölen 15, katil 12 yaşında

Gaziantep
'te Şahinbey
ilçesinin Kahvelipınar Mahallesi Özdemir Bey Caddesi üzerinde, 12 yaşındaki H. G. ve 11 yaşındaki Y.G., yan baktın diyerek yolda yürüyen Suriye uyruklu 15 yaşındaki Muhammed Salih ile tartıştı. Tartışma sırasında Muhammed göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Muhammed Salih'in cansız bedeni morga götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Polis, 5 suç kaydı bulunan H.G.'yi gözaltına aldı, 1 suç kaydı bulunan Y.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör