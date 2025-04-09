Yanan evde bulunan ceset ev sahibine ait çıktı: Yakınları sinir krizi geçirdi!

CESET ÇELİK'E AİT ÇIKTI

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yangın çıkan evde incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptıkları incelemeler neticesinde cesedin evin sahibi olan Turgut Çelik'e ait olduğu öğrenildi. Çelik'in yaklaşık 1 ay önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden emekli olduğu ve zaman zaman Esentepe Mahallesinde bulunan evine vakit geçirmek için geldiği öğrenildi.



YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Evdeki incelemelerin ardından Çelik'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çelik'in yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.