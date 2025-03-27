Yandaş müteahhitlere yüzde 30 emsal kıyağı! Bakanlık usulsüzlükleri savcılığa gönderdi

Yine Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi 1056 ada 8 parsele ilişkin yapılan incelemede İnşaat ruhsatının 5 Ekim 2020 tarihinde verildiği, ancak düzenlenen YİBF'in (Yapı Bilgi Formu) Beyazıt Yapı Denetim Ltd Şti. tarafından 2015 yılında başka bir ada ve parsele ait 1 metrekarelik bir inşaat için gösterildiği, 1 metrekarelik ruhsatın 7.836 m2 olarak güncellendiği anlaşıldı. Bu kapsamda çok sayıda ada ve parsele boşa YİBF'ler yapıldığı ve yeni inşaatlarda kullandığı, soruşturmanın bu kapsamda derinleştirildiği öğrenildi.