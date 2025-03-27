Yandaş müteahhitlere yüzde 30 emsal kıyağı! Bakanlık usulsüzlükleri savcılığa gönderdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı İmamoğlu Organize Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda her gün yeni bir delile ulaşılıyor. Başsavcılık, son olarak Beylikdüzü sınırlarında yapılan bazı imar yolsuzluğu tespitlerine dair belgelere ulaştı. Edinilen bilgilere göre İstanbul İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün, Beylikdüzü Belediyesi tarafından belirli ada ve parsellerde imara aykırı ruhsat düzenlediği ve imara aykırı iskân verildiğini tespit ettiği ortaya çıktı.
YANDAŞ MÜTEAHHİTLERE KIYAK
Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, müteahhitler imar kanununda yapılan güncelleme ve değişikliklerden etkilenmemesi adına 2015 yılında boşa YİBF (Yapı Bilgi Formu) attığı, yani olmayan inşaat ruhsatları çıkarttığı, bu ruhsatların yapı denetim firmalarını sabitleyerek bir havuz oluşturduğu tespit edildi. Bu sayede İmamoğlu ekibinin yandaş müteahhitlerin inşaatlarda %30 daha fazla satılabilir alan inşa edebildiği, rastgele yapılması gereken yapı denetimi atama işleminin de boşa atılan YİBF'lerle arkasından dolandıkları, ortaya çıkan rantın suç örgütü, müteahhit ve yapı denetim firmaları arasında bölüşüldüğü öğrenildi.
GİZLİ KASAYA GÜZELLİK
Yapı denetim firmaları arasında İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin'in gizli ortağı olduğu belirtilen Beyazıt Yapı Denetim firması ön plana çıktı. Bu kapsamda Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi 1075 ada 25 parsele ilişkin yapılan incelemede İnşaat ruhsatının 5 Aralık 2024 tarihinde verildiği, ancak düzenlenen YİBF'in (Yapı Bilgi Formu) Beyazıt Yapı Denetim Ltd Şti. tafından 2015 yılında başka bir ada ve parsele ait 1 metrekarelik bir inşaat için gösterildiği, 1 metrekarelik ruhsatın 6.589 metrekare olarak güncellendiği görüldü.
Yine Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi 1056 ada 8 parsele ilişkin yapılan incelemede İnşaat ruhsatının 5 Ekim 2020 tarihinde verildiği, ancak düzenlenen YİBF'in (Yapı Bilgi Formu) Beyazıt Yapı Denetim Ltd Şti. tarafından 2015 yılında başka bir ada ve parsele ait 1 metrekarelik bir inşaat için gösterildiği, 1 metrekarelik ruhsatın 7.836 m2 olarak güncellendiği anlaşıldı. Bu kapsamda çok sayıda ada ve parsele boşa YİBF'ler yapıldığı ve yeni inşaatlarda kullandığı, soruşturmanın bu kapsamda derinleştirildiği öğrenildi.
BAKANLIK SAVCILIĞA YAZI GÖNDERDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başsavcılığa gönderdiği tespitler ile İmamoğlu örgütünün YİBF'ler üzerinden usulsüz ve mevzuata aykırı değişiklikler yaparak 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu ve Yapı Sahipleri ile Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ hükümlerine aykırı hareket ettiğini bildirdiği öğrenildi.