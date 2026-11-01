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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan evde erkek cesedi bulundu. Aydınlar köyündeki müstakil bir evden alevlerin çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, oturma odasında erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin, evde yalnız yaşayan Süleyman Dadaloğlu'na (68) ait olduğu belirlendi. Ceset, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.