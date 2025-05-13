Yangın değil cinayet çıktı! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp nişanlanmış

Aydın'da geçen 18 Mart'ta, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin, mesaide arkadaşları ile birlikte sahur yaptıktan sonra evine gitmek için işyerinden ayrılmak üzere hazırlık yapmaya başladı.Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Turgay Gezgin'in evinde yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Eve giden ekipler, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Toprak Gezgin (4) ve Deniz Gezgin'in (11) hayatını kaybettiğini belirledi. Eve koşan Turgay Gezgin ise gözyaşlarına boğuldu.Ancak yaşadığı büyük acıya rağmen, kısa bir süre sonra Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan F. T. ile nişanlandı. Bu gelişme üzerine soruşturmayı derinleştiren Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgay Gezgin'in kendi evini kundakladığı yönünde bulgulara ulaştı.Bunun üzerine Gezgin ve nişanlısı, evini kundaklayarak yangın çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne neden olma şüphesiyle gözaltına alındı. İkili, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T. hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi, Toprak Gezgin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.