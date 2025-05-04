Yangın kurbanı kardeşler Rize’de toprağa verildi

Fransa'da yaşayan İbrahim ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 26 Nisan'da belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaşamını yitiren kızları Ecrin (13), Hatice (11) ve Melek Kuru (5) için Ardeşen ilçesindeki Merkez Camii'nde tören düzenlendi.Törene, baba İbrahim Kuru ve aile üyelerinin yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, vatandaşlar katıldı.Kardeşlerin cenazesi Ardeşen Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçeye bağlı Deremezra Köyü'nde toprağa verildi. Üzgün olduklarını ifade eden vekil Mertoğlu, "Yavrularımız cennete uçtular. Anne babaya, aileye Allah'tan büyük sabırlar diliyorum. Fransa'da yaşıyorlardı. Sanırım buzdolabıyla alakalı gaz sıkışması oldu, oradan bir yangın çıktı." dedi.