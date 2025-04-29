Yangın kurbanı kardeşler Rize’de toprağa verilecek

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarında bulunan Brumatlı bölgesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeş, memleketleri Rize'de toprağa verilecek. Rize'nin Ardeşen ilçesi Deremezra Köyü nüfusuna kayıtlı İbrahim ve Ayşe Kuru çifti ile çocuklarının yaşadığı 2 katlı bir evde buzdolabı tüpünün patlaması sonucu yangın çıkmıştı. Yangında çiftin çocukları Ecrin (12), Hatice (10) ve Melek Kuru (6) yaşamını yitirmişti. Acı olayın ardından Fransa konsolosluğu ile temasa geçen AK Parti Rize milletvekili Harun Mertoğlu, kardeşlerin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için girişimde bulundu. Üç kardeşin cenazesinin cuma gününe kadar getirilmesi bekleniyor.