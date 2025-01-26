Yangınla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetti. Söz konusu yangının ardından bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Paylaşımların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenilirken hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin de ayrı bir soruşturma başlatıldı.