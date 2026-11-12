Yanlış ilaç verildiği için kalbi durmuştu! Milletvekili Ok’un şikayeti ile açılan davada karar açıklandı

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığı gerekçesiyle 30 Eylül 2022 tarihinde eşi Nesrin Ok ile birlikte Ankara'da bir özel hastaneye başvurdu. Acil serviste görevli Prof. Dr. Ali Akçay, Ok'a 3 serum uygulanmasını sağladı. Serumların bitmesinin ardından kalbi duran Ok, solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem tespit edilen İsmail Ok, 7 saat sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşan Ok, doktor Akçay ve ilgili sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu.

3 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Akçay'ın yanlış ilaç verdiğini kabul ettiği ve Ok'a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiğinin tespit edildiği belirtilerek, 'Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açıldı. Acil tıp teknikeri Şevval Öcal hakkında da kas içine uygulanması gereken ilacı doktora danışmadan damar yoluyla uygulatması nedeniyle 'Taksirle yaralama', hastane müdürü Mehmet Avcıküçük hakkında ise 'Suç delillerini gizleme' suçundan dava açıldı.

"OLAY ANINDA TEMASTA BULUNMADIM"

Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya, sanık Ali Akçay, acil tıp teknikeri Şevval Öcal ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen sanık Şevval Öcal, "Olay yaşanırken, hastaya temasta bulunmadım. Kötüleştiğini fark ettiğim anda temas ettim." dedi. Sanık avukatı ise "Şevval Öcal, güven ilkesi çerçevesinde verilen görevi yerine getirmiştir" diye belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

"SİSTEMDEN KAYNAKLANAN BİR SORUN"

Sanık Ali Akçay, "Daha önce de belirttiğim gibi hastanenin bilgi işlem sisteminden kaynaklanan bir sorun söz konusudur. Doğrudan benimle ilgili bir problem olmadığı için beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Savcılık makamı geçen celse doktor Ali Akçay ile acil tıp teknikeri Şevval Öcal'ın 'Kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde taksirle yaralama' suçundan cezalandırılmasına, hastane müdürü Mehmet Avcıküçük'ün ise beraatine ilişkin verdiği mütalaasını tekrarladı. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şevval Öcal'ı 'Taksirle yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ali Akçay'a ise 8 ay 22 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, her iki sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, hastane müdürü Mehmet Avcıküçük'ün ise beraatine hükmetti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör