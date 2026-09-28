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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Yanlış kulak ameliyatı hayatını sarstı

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Yanlış kulak ameliyatı hayatını sarstı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Murat Tarakçı'nın, tedavi için gittiği İstanbul Tuzla'daki özel bir hastanede sağ kulağı yerine yanlışlıkla sol kulağına tüp takıldı. Hatanın fark edilmesinin ardından aynı gün içinde ikinci kez ameliyata alınarak sağ kulağına da işlem yapılan Tarakçı, işitme ve denge kaybı yaşadığını öne sürerek hukuki süreç başlattı. Yaşadığı süreci anlatan Murat Tarakçı, "Kulak ağrısı şikayetiyle muayene oldum. Yanlış kulağım ameliyat edildi. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım" diye konuştu.
#KOCAELİ #GEBZE

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Yanlış kulak ameliyatı hayatını sarstı
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