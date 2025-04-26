Yapay damarla hayata tutundu

Kilis'te yaşayan Salih (37) ve Gülbahar Şahin (31) çifti 9 yıl önce hayatlarını birleştirdi. 3 çocuk annesi Gülbahar Şahin geçtiğimiz yıl ikiz çocuklara hamile kalırken, çocuklardan birinin anne karnında gelişiminin durduğu ve hemen alınması gerektiği söylendi. Gaziantep'te 4.5 ay önce 34 haftalıkken doğum gerçekleştiren Şahin, Oğuzhan'da kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendi.Bunun üzerine minik Oğuzhan vakit kaybedilmeden ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinden Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından yapılan kontrollerde minik Oğuzhan'ın kalpten çıkan aort damarının gelişmediği belirlendi. Hemen ameliyata alınan minik Oğuzhan'a yapay bir damarla yeniden aort damarı yapıldı. Uzun süren yoğun bakım sürecinin ardından Oğuzhan taburcu edildi.Baba Salih Şahin, "Çocuğumuzu sağ salim sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Çok mutluyuz" dedi.Anne Gülbahar Şahin ise, "4 ay sonra ilk kez çocuğumuzla birlikte evimize gideceğiz. Oğuzhan'ım artık ikiziyle birlikte büyüyebilecek. Bu mutluluğun tarifi yok" dedi.