Yapay zekâ bazı meslekleri değiştiriyor! Gençlerin yöneldiği yeni alanlar

Yapay zekâ artık yalnızca teknoloji şirketlerinin kullandığı bir araç olmaktan çıkıyor. Sağlıktan eğitime, finanstan üretime kadar pek çok sektörde kullanılan bu teknoloji, çalışanların görevlerini ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu becerileri değiştiriyor.
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2025 İşlerin Geleceği Raporu'na göre 2030 yılına kadar küresel ölçekte 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkması, 92 milyon mevcut işin ise ortadan kalkması bekleniyor. Böylece toplamda 78 milyonluk net istihdam artışı öngörülüyor.
Raporda özellikle yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik ve teknoloji okuryazarlığı gelecekte önemi artacak beceriler arasında gösteriliyor.
Öne çıkan meslekler şöyle:
1. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanı
Yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi, eğitilmesi ve farklı sektörlerde kullanılmasını sağlayan uzmanlar, geleceğin önemli meslek grupları arasında bulunuyor. Şirketlerin otomasyon ve akıllı sistemlere yönelmesi bu alandaki uzmanlık ihtiyacını artırıyor.
2. Büyük veri uzmanı
Şirketlerin topladığı büyük miktardaki verileri analiz ederek anlamlı sonuçlara dönüştüren büyük veri uzmanları, karar alma süreçlerinde önemli rol oynuyor. Veri analizi ve istatistik bilgisi bu meslekte öne çıkan beceriler arasında yer alıyor.
3. Siber güvenlik uzmanı
Dijital sistemlerin yaygınlaşmasıyla kişisel verilerin, şirket ağlarının ve çevrim içi platformların korunması daha önemli hale geliyor. Siber güvenlik uzmanları, dijital saldırıları önlemek ve güvenlik açıklarını tespit etmek için çalışıyor.
4. Yazılım ve uygulama geliştiricisi
Mobil uygulamalardan kurumsal yazılımlara kadar pek çok dijital ürünün geliştirilmesinde görev alan yazılım uzmanları, teknoloji sektörünün temel meslek grupları arasında bulunuyor. Yapay zekâ destekli yazılım araçları da bu mesleğin çalışma biçimini değiştiriyor.
5. Robotik sistemler uzmanı
Üretim tesisleri, lojistik merkezleri ve sağlık sektörü gibi alanlarda kullanılan robotların tasarımı, kurulumu ve kontrolü robotik sistemler uzmanlarının çalışma alanını oluşturuyor. Otomasyonun yaygınlaşması bu uzmanlıklara olan ihtiyacı artırıyor.
6. Bulut bilişim uzmanı
Şirketlerin verilerini ve uygulamalarını internet üzerinden erişilebilir sistemlerde saklamasını sağlayan bulut bilişim teknolojileri giderek yaygınlaşıyor. Bu sistemlerin kurulması, yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması uzmanlık gerektiriyor.
7. Fintek mühendisi
Finans ve teknolojiyi bir araya getiren fintek alanı; dijital ödeme sistemleri, çevrim içi bankacılık ve finansal yazılımlar gibi birçok uygulamayı kapsıyor. Bu alanda çalışan mühendisler, finans sektörünün dijital dönüşümünde görev alıyor.
8. Kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımcısı (UX/UI)
Dijital uygulamaların ve internet sitelerinin kullanıcılar tarafından kolay anlaşılması ve kullanılabilmesi için tasarım yapan uzmanlar, teknoloji sektöründe önemli bir yere sahip. Tasarım becerilerinin yanı sıra kullanıcı davranışlarını analiz edebilmek de bu meslekte önem taşıyor.
Türkiye'de dijital dönüşümle birlikte yapay zekâ, bulut bilişim, siber güvenlik ve robotik sistemler gibi alanlarda yeni meslek standartları oluşturuluyor.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından dijital dönüşüm kapsamında ele alınan meslekler arasında yapay zekâ programcısı, yapay zekâ sistem analisti, bulut bilişim analisti, siber güvenlik elemanı, etik hacker ve robotik sistemler operatörü de bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 Yapay Zekâ İstatistikleri de teknolojinin toplumdaki kullanımının arttığını ortaya koyuyor. Üretken yapay zekâ kullandığını belirten 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 iken 2026 yılında yüzde 37,6'ya yükseldi. 16-24 yaş grubunda ise bu oran yüzde 64,9 olarak gerçekleşti.
Yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte yalnızca teknik bilgiye sahip olmak yeterli görülmüyor. Analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim ve sürekli öğrenme becerileri de işverenlerin önem verdiği özellikler arasında yer alıyor.
Dünya Ekonomik Forumu'nun raporunda analitik düşünme en önemli temel beceriler arasında gösterilirken yapay zekâ ve büyük veri, ağlar ve siber güvenlik ile teknoloji okuryazarlığı en hızlı önem kazanması beklenen beceriler olarak sıralanıyor.
Uzmanlık alanı ne olursa olsun teknolojiyi doğru kullanabilen, değişime uyum sağlayabilen ve kendisini geliştirmeye devam eden çalışanların geleceğin iş dünyasında önemli avantajlar elde etmesi bekleniyor.