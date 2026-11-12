Yapay zekâ bazı meslekleri değiştiriyor! Gençlerin yöneldiği yeni alanlar

Yapay zekâ iş dünyasının kurallarını değiştiriyor

Yapay zekâ artık yalnızca teknoloji şirketlerinin kullandığı bir araç olmaktan çıkıyor. Sağlıktan eğitime, finanstan üretime kadar pek çok sektörde kullanılan bu teknoloji, çalışanların görevlerini ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu becerileri değiştiriyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2025 İşlerin Geleceği Raporu'na göre 2030 yılına kadar küresel ölçekte 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkması, 92 milyon mevcut işin ise ortadan kalkması bekleniyor. Böylece toplamda 78 milyonluk net istihdam artışı öngörülüyor.

Raporda özellikle yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik ve teknoloji okuryazarlığı gelecekte önemi artacak beceriler arasında gösteriliyor.